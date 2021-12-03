В Курганской области прибавилось число педагогов-миллионеров

ЗО: Число педагогов-миллионеров в Зауралье пополнилось

Ими стали три педагога из Курганской, Оренбургской областей и Алтайского края

Названы имена победителей дополнительного конкурсного отбора, который прошел в рамках реализации программы «Земский учитель». Ими стали три педагога из Курганской, Оренбургской областей и Алтайского края, готовые переехать в сельскую местность для работы в школе. Они получили по 1 млн рублей. В Уксянскую среднюю школу Далматовского района пришла работать учитель русского языка и литературы Сания Бакитова, приехавшая из Оренбургской области. В Петуховскую среднюю школу устроилась учитель начальных классов Сусана Балаур из Алтайского края. В Целинной средней школе имени Н.Д. Томина будет преподавать новый учитель математики Эльвина Газеева из Курганской области. Напомним - в этом году 17 педагогов из разных регионов страны уже приступили к своей работе в сельских школах региона, получив по 1 млн рублей. В прошлом году в Курганскую область переехали 23 земских учителя.