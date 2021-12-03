В Курганской области привито против гриппа более 40% населения

На 29 ноября 2021 года в регионе привиты против гриппа 337 771 человек (86 740 детей и 251 031 взрослых), что составляет 40,8% населения.

За 47 неделю 2021 года (с 22 ноября 2021 по 28 ноября 2021 года) в Курганской области зарегистрировано 6 815 случаев ОРВИ, отмечается темп снижение заболеваемости на 9,5%. В городе Кургане зарегистрировано 4 096 случаев ОРВИ, темп снижения 13,8%. Заболеваемость ниже пороговых значений во всех возрастных категориях. Вирусы гриппа не циркулируют.

Управление Роспотребнадзора по Курганской области сообщает, что в настоящее время ещё можно сделать прививку против гриппа. Особенно это касается лиц из групп риска. В группы риска входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в процессе формирования, беременные женщины, пожилые граждане, те, кто страдает хроническими заболеваниями, люди с иммунодефицитными состояниями. Прививка особенно показана обладателям профессий из групп риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Напоминаем, что лучшая профилактика гриппа - это вакцинация. Если вы еще не вакцинировались, ещё не поздно это сделать. Поставить прививку можно в поликлиниках и в пунктах вакцинации.

Фото Николая Пушилина.