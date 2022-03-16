В Курганской области продолжается работа над «Книгой памяти»

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 12 июня 2021 года для увековечения памяти погибших при защите Отечества создается электронная «Книга памяти» сел и муниципальных образований Российской Федерации.

В Курганской области в работе над «Книгой памяти» и порталом «Память Зауралья» принимают участие исполнительные органы власти, военные комиссариаты, советы ветеранов, Фонд мира, поисковые отряды, учреждения культуры, средства массовой информации, активисты-общественники. Портал позволяет оперативно находить информацию, вносить в поименные списки изменения и дополнения, делает сведения о воинах-зауральцах более доступными. Портал «Память Зауралья» выстроен в соответствии с методическими указаниями Министерства обороны РФ и организационного комитета «Победа».

Курганская областная научная универсальная Библиотека имени А.К. Югова начала подготовку к юбилею Победы российского народа в Великой Отечественной войне. На ее базе формируется Общественный Совет по работе над продолжением и дополнениями электронной «Книги Памяти» на сайте «Память Зауралья».

Сейчас книга состоит из 18 томов с именами земляков-героев, пропавших без вести солдат и партизан. Ежедневно в библиотеку приходят новые сведения.