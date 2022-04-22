В Курганской области проходит I этап оперативно-профилактической операции «Дети России-2022»

В Курганской области проходит первый этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2022».

В рамках акции для студентов Макушинского многопрофильного филиала Курганского базового медицинского колледжа была организована информационно-профилактическая встреча с фельдшером-наркологом и инструктором по гигиеническому воспитанию. Ребятам смогли рассказать о том, что наркомания – это тяжёлое заболевание, объяснили, к чему приводит употребление наркотиков. Также студентам напомнили об уголовной ответственности за распространение и хранение запрещенных веществ и сообщили адреса анонимной помощи в Курганском областном наркологическом диспансере, вручив информационные буклеты «Десять способов сказать «НЕТ!», «Чем опасен наркотик» и «Здоровый образ жизни (ЗОЖ)».

Волонтеры культуры из Шумихи в эти дни провели антинаркотический квест «Скажи наркотикам нет!» для команд из танцевального коллектива «Шанс», театральной студии «Тандем» и кадет-юнармейцев. Ребята приготовили для участников шесть станций: «Блеф-клуб», «Плакат», «Аргументы», «Горячий мяч», «Кричалки» и «Письмо другу», а также выдали настоящие маршрутные листы. По итогам захватывающей борьбы победили кадеты.

Ребята-волонтеры из Шадринска для профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде тоже выбрали интерактивный квест под названием «Я — могу!». Он прошел в Доме детства и юношества «РИТМ». Участниками мероприятия стали ученики 6-8 классов Губернаторской Шадринской кадетской школы-интерната, лицея №1, школ №4, №8 и №20. Победители получили дипломы и грамоты.

Классные часы, лектории, полезные встречи и другие мероприятия в рамках акции «Дети России-2022» для школьников также провели в Крутогорском сельском доме культуры Шумихинского муниципального округа, Ошурковской сельской библиотеке Варгашинского района, районном Доме культуры Кетовского района. А Курганский областной музыкальный колледж имени Д.Д. Шостаковича разместил на своей страничке короткий видеоролик на тему бессмысленности некоторых поступков, в том числе таких, как употребление наркотиков.

По информации департамента образования и науки по Курганской области.