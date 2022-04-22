В Курганской области пройдут губернаторские чтения для сельхозпредпринимателей

Сегодня, 21 апреля, в Курганской области пройдут губернаторские чтения для предпринимателей, занятых в сельскохозяйственной сфере. Участникам чтений расскажут о лучших практиках ведения агробизнеса в России, о новых вызовах, связанных с экономическими санкциями против нашей страны. Предприниматели узнают об импортозамещении в использовании навигационных спутниковых технологий в точном земледелии, а также подготовке специалистов для производства молочной продукции в Курганской области.

Спикерами выступят председатель Ассоциации «Народный фермер» Олег Александрович Сирота и товаропроизводители Курганской области занимающиеся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, уточнили в пресс-службе департамента АПК по Курганской области. Среди тем мероприятия — обсуждение перспектив развития агропромышленного комплекса Курганской области и содействие предпринимательской активности в аграрном комплексе региона.

Присоединяйтесь к трансляции в прямом эфире 21 апреля в 13:30.

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