В Курганской области расселение жителей аварийных домов идет с опережением

За последние три года в Зауралье более 300 семей получили новые дома и квартиры по программе расселения граждан из аварийного жилья. Это превышает запланированные показатели. В 2021 году из непригодных для проживания домов переселили 550 жителей Курганской области. Им предоставили новое жилье общей площадью более 9 тысяч кв. метров.

Программа расселения ветхого жилья, рассчитанная на 2019-2025 годы, предполагала, что за этот период в Курганской области новые будут переселены 3080 зауральцев. По словам директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирины Саблуковой, с ускоренными темпами выполнить план по расселению ветхого жилья регион сможет уже к 2023 году.

«Мы подписали летом 2021 года соглашение с федеральным Фондом содействия реформированию ЖКХ, которое позволит сократить сроки переселения с 2025 года, как было изначально рассчитано по программе, на конец 2023. Здорово, что мы идем с опережением», - подчеркнула Ирина Саблукова.

Тенденция по ускоренному переселению жителей в новые квартиры наблюдается и в других регионах РФ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе выступления на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

«За 2019–2021 годы расселено более 4 млн кв. метров, на которых проживали 245 тысяч граждан. Их число составляет 134% от плана за указанный период. Всего на эти цели в федеральном бюджете до 2024 года предусмотрено 406 млрд рублей», – сказал Марат Хуснуллин.

По его словам, текущий показатель ввода жилья на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2021 году в России ожидается рекордный ввод в эксплуатацию нового жилья, который составит около 86 млн квадратных метров.