В Курганской области резко возросло количество выявленных случаев COVID-19

На 25 января в Курганской области выявлено 154(вчера – 117) новых случая COVID-19. Случаи заболеваемости зарегистрированы в городах Кургане и Шадринске, а также Каргапольском, Куртамышском, Петуховском, Целинном, Щучанском, Шумихинском районах и муниципальных округах, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализированы 26 человек.

Выписаны по выздоровлению 11 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 53 тыс. 039 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки проведено 2428 исследований на коронавирусную инфекцию (охват тестированием составил 320,23 на 100 тыс. населения).

Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об удвоении заболеваемости COVID-19 за неделю. По ее словам, которые передает «Российская газета», максимальные показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наблюдаются среди подростков и взрослых 30-49 лет.

«Максимальные показатели заболеваемости на прошедшей неделе мы видим среди подростков 15-17 лет и среди взрослых в возрасте от 30 до 49 лет», - сообщила Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

В то же время глава Роспотребнадзоа отметила, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией лиц в возрасте от 65 лет растет минимально.

Фото Николая Пушилина.