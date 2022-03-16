В Курганской области снижается темп заболеваемости респираторными инфекциями

По информации департамента здравоохранения Курганской области, за 10 неделю (с 07 по 13 марта) зарегистрировано 9258 случаев ОРВИ, случаи гриппа не регистрировались. В регионе продолжается снижение заболеваемости, темп снижения 30,1%. Среди заболевших школьники составляют 17,2% (1597 человек).

В областном центре зарегистрировано 5529 случаев ОРВИ, темп снижения заболеваемости 34,3 %. Школьники от числа заболевших составляют 13,5 % (745 человек).

Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области с начала эпидсезона провел 6552 исследования материала от людей с признаками ОРВИ. Среди положительных находок на прошлой неделе выявлены вирусы не гриппозной этиологии: РС-вирусы.

На сегодняшний день в Курганской области привиты против гриппа 53,7 % населения.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Курганской области.