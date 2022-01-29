В Курганской области снизилась аварийность благодаря нацпроекту

Прошедший год показал позитивную динамику по снижению аварийности на дорогах: число происшествий снизилось на 13,2% погибших – на 14%. Такая информация была озвучена на заседании региональной проектной группы по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщают в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

На объектах дорожного нацпроекта в прошлом году наряду с обновлением покрытия проезжей части общей площадью обустроено 16,2 км тротуаров, 10,2 км линий наружного освещения, 55 пешеходных переходов, нанесено более 102 тыс. кв. м разметки, установлено 70 светофоров, 89 автопавильонов, 36 искусственных дорожных неровностей, 937 погонных. м шумовых полос, более 4,5 тысяч дорожных знаков, 470 погонных метров перильного и 2,4 километров барьерного ограждения.

Комплексный подход позволяет качественно решать вопросы безопасности дорожного движения.

«2021 год стал достаточно плодотворным для дорожной отрасли нашего региона. Основной объем работ выполнен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» - 350 км: 296 км – региональные трассы и 54 км – в границах агломерации. Бюджет проекта составил 4,5 млрд рублей, в том числе федеральный бюджет - 951,7 млн рублей. В результате нормативное состояние региональной дорожной сети повысилось до 38,3 %, норматив дорог агломерации возрос до 55 %»,- отметила директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

По итогам трёх лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведено к нормативу 710 км региональных дорог и улично-дорожной сети агломерации, благодаря этому транспортная составляющая региона планомерно развивается, решён ряд наболевших дорожных проблем: дороги от Кургана до Звериноголовского, Целинного, Мокроусово, Шатрово и границы Тюменской области соответствуют техническим стандартам, в городе Кургане открыто движение по реконструированному путепроводу на проспекте Машиностроителей, капитально отремонтированной объездной дороге по улицам 2-я Часовая, Стройбаза, Загородная, ежегодно дорожным ремонтом охвачены и центральные улицы и на периферии.

Фото Николая Пушилина