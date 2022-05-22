В Курганской области снизилась заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость коронавирусомв нашем регионе снизилась.В стационарах области находятся менее 100 человек.

- Все это благодаря высокому уровню коллективного иммунитета, который был достигнут на территории региона. Более 4070 зауральцев были первично вакцинированы от новой коронавирусной инфекции, что позволило только за счёт вакцинированных создать более 73% коллективного иммунитета. С учётом переболевших уровень коллективного иммунитета на территории области составлял 86%. Все это способствовало тому, что на сегодняшний день эпидситуация благополучная, - прокомментировала Оксана Сагайдак, главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Курганской области.

По её словам, уровень иммунитета, который создается как после вакцинации, так и после перенесенного заболевания сохраняется на достаточном уровне три-четыре месяца. Сейчас наиболее оптимальное время для того, чтобы повторно пройти вакцинацию.

- Как и при любых других респираторных инфекциях, уровень иммунитета к шести месяцам снижается и уже не является защитным. Поэтому очень важно сейчас пройти повторную вакцинацию. На сегодняшний день более 137 тысяч жителей региона уже выбрали для себя повторную вакцинацию, поэтому я призываю всех сейчас пойти в поликлиники и пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Защитить себя и здоровье своих близких, так как вакцинация – это наиболее эффективный и безопасный метод профилактики, позволяет избежать заражения инфекцией. Но если так произойдет, что все-таки заболеете, заболевание будет протекать в более легкой форме, не доведет вас до госпитализации и кислородной поддержки, - сказала Оксана Сагайдак.

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