В Курганской области сняли режим ЧС

Соответствующее постановление подписано губернатором Вадимом Шумковым по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на территории региона и устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения ЧС.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации в ряде территорий Курганской области был введен 28 апреля 2022 года, позднее он действовал на территории всей Курганской области.

На сегодняшний день угроза населенным пунктам Курганской области отсутствует.

В регионе по-прежнему действует запрет на посещение лесов до 3-го июня 2022 года в связи с сохранением высокого класса пожарной опасности.

Жителям нельзя въезжать в лесополосу на автомобилях и находиться на территории земель лесного фонда, проводить любые виды работ. В лесах полностью запрещено разведение костров, сжигание мусора, проведение любых пожароопасных работ.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области, за нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, административные штрафы ужесточены: от 2 тысяч рублей для граждан до 400 тысяч рублей для юридических лиц. Если возникший по вашей вине пожар станет причиной гибели человека или иных тяжких последствий, вас ждёт уголовная ответственность!

Если вы видите возгорание или нарушение правил пожарной безопасности, звоните по телефонам: единый номер 112; МЧС 8(3522) 23-99-99; лесная охрана 88001009400; диспетчерская служба лесного хозяйства 8 (3522) 43-63-61, 43-63-51.