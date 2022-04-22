В Курганской области состоится расширенный открытый Совет предпринимателей

В Курганской области 18 апреля по инициативе губернатора Вадима Шумкова пройдет расширенный открытый Совет по развитию предпринимательства. Прямая трансляция с мероприятия будет вестись в сообществе правительства Курганской области «ВКонтакте». Это позволит присоединиться к форуму максимально большому количеству заинтересованных лиц. Кроме того будут организованы студии в городах соседних регионов.

Участниками мероприятия станут предприниматели всех муниципальных образований области и других регионов России, заинтересованные в развитии своего бизнеса на территории Курганской области.

С приветственным словом к участникам форума обратится лично Вадим Шумков. В числе основных спикеров заместители губернатора.

В программе Совета - пленарное заседание и проведение тематических информационно-коммуникационных площадок. Обсуждение коснется трех основных направлений: имущественная поддержка бизнеса и подготовка квалифицированных кадров для предпринимателей; использование природных ископаемых Курганской области; реализация проектов в части ремонтов и капитального строительства.

«Главная задача форума - еще раз рассказать о возможностях региона, точках роста для бизнеса, которые может предложить Курганская область, а также подробно обсудить существующие меры поддержки», - сказал заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

С программой можно ознакомиться здесь. https://invest45.ru/archives/news/v-kurganskoj-oblasti-projdet-masshtabnyj-forum-predprinimatelej

Ссылка на прямую трансляцию будет опубликована в сообществе правительства Курганской области «ВК».

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