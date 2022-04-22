В Курганской области стартовал финал фестиваля педагогического мастерства-2022

В Курганской области стартовал финал регионального конкурса «Фестиваль педагогического мастерства-2022», по итогам которого назовут лучших учителя, воспитателя и педагога дополнительного образования. Торжественное открытие мероприятия прошло сегодня, 21 апреля, в Шадринском государственном педагогическом университете. Финалистов поздравила заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

Во все времена учитель выполнял сложнейшую миссию на земле, посвящая свою жизнь благородному и трудному делу – обучению и воспитанию подрастающего поколения. Современный педагог включает в образование детей не только знания и жизненный опыт, но и высокую духовность, культуру, любовь к Родине, учит их трудиться, нести ответственность перед семьей и обществом. Благодаря вам, наши дорогие педагоги, подрастает замечательное поколение активных, творческих, всесторонне развитых молодых людей. Их успехи на престижных олимпиадах, российских и международных конкурсах - ваша заслуга и ваш вклад в будущее. От всей души желаю вам новых свершений, новых побед, новых эмоций и душевного удовлетворения, - сказала Лариса Кокорина.

Напомним, что в этом году за право называться лучшим в своей профессии в течение двух дней будут бороться 24 финалиста, успешно прошедшие муниципальный и заочный этапы конкурса. Лауреатов, призеров и победителей в каждой номинации определят на закрытии фестиваля 22 апреля. Лидеры смогут представить Курганскую область на всероссийском уровне.

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