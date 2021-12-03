В Курганской области стартовала традиционная Декада инвалидов

В рамках декады инвалидов состоится областной творческий фестиваль «Время чудес», участниками которого станут дети с ограниченными возможностями здоровья и молодые инвалиды.

Свои спортивные таланты зауральцы с инвалидностью смогут проявить в региональной спартакиаде, которую проводят Управление по физической культуре и спорту Курганской области и общественные организации инвалидов.

Также запланировано проведение различных онлайн-выставок, онлайн-концертов, онлайн-экскурсий, областного фестиваля творчества инвалидов по зрению «Вместе мы можем больше» и творческого вечера ансамбля «Поющие руки» Курганского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Web-конференция для людей с инвалидностью пройдет 10 декабря Её` организатором выступит Главное управление социальной защиты населения Курганской области.

Здесь будут работать тематические площадки, на одной из которых ее участники обсудят методы сопровождаемого проживания. Ведь сегодня сопровождаемое проживание – это главная альтернатива стационарным учреждениям. Людям с инвалидностью предоставляется возможность жить в условиях, близким к домашним, социализироваться, учиться минимальному самообслуживанию – от бытовых дел, таких как приготовление еды, до планирования собственного бюджета.