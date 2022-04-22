В Курганской области текущая неделя проходит под девизом «Знай своих героев»

Накануне празднования 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в школах, колледжах и техникумах Курганской области проходят воспитательные мероприятия для ребят разных возрастов в соответствии с региональным модельным планом. Неделю с 11 по 17 апреля ребята провели под лозунгом «Открывай новое».

Очень много мероприятий на прошлой неделе было посвящено космической теме. В 47-й гимназии Кургана День космонавтики отметили литературно-музыкальной композицией «Вперёд, к звёздам!», а в прогимназии №63 провели спортивно-патриотическую игру «Космос – это мы!». Для учеников курганской школы №49 организовали интеллектуальную игру «Поехали!», а в Культурном центре «Современник» 256 курганских школьников с 7 по 10 класс приняли участие в классном часе «Юрий Гагарин. Первый в космосе», который провёл Городской совет ветеранов. Ребята услышали интересные факты из истории, которые связаны с полётом Юрия Гагарина в космос и посмотрели выступления на тему космоса.

В Лебяжье к изучению космоса смогли привлечь дошколят. Волонтёры посетили детский сад и вместе с малышами мастерили ракеты и другие элементы, связанные с космическим пространством, рисовали рисунки и оформляли выставки, посвящённые космосу.

Отдельной линией в Лебяжьевском муниципальном округе прошла акция #УлыбкаНеТолькоГагарина. Всем желающим предлагалось найти улыбающегося деятеля космической сферы и внешне схожую с ним свою фотографию, соединить их в коллаж и выложить с хештегами на своей странице. К акции подключились участники из разных населённых пунктов округа. Также лебяжьевцы приняли участие во всероссийской онлайн-игре «На экскурсию в Космос!» от движения Волонтёры Победы, в ходе которой побывали на онлайн-экскурсии в музеях космонавтики в Калуге, Самаре и Москве, познакомились с космическими аппаратами, историей отечественной космонавтики и бытом космонавтов. Затем ответили на 10 космических вопросов и закрепили полученные знания.

Исторический квест «Первый.Космический» состоялся в Лебяжьевской специальной коррекционной школе-интернате. Учащиеся прошли несколько тематических станций, выполнили задания, познакомились с фактами освоения космоса и даже «полетали».

В школах Варгашинского района обучающиеся узнали об истории возникновения Дня космонавтики, о человеке, покорившем космическое пространство – Юрии Гагарине, первой женщине-космонавте Валентине Терешковой, о том, как четвероногие друзья человека проложили путь к звёздам, о планетах больших и маленьких, об их свойствах. В школах были организованы квесты, гагаринские уроки и классные часы «Космос – это мы», книжные выставки и выставки рисунков, прошли игровые программы и экскурсии на промышленные предприятия.

В Кетовском районе празднование Дня космонавтики поддержали рисунками, поделками, классными часами «Наука вокруг нас», участием во всероссийском космическом диктанте.

Еще одной интересной темой прошлой недели стали научные открытия. Ученики начальных классов гимназии №32 посетили мероприятие «Наука вокруг нас», организованное старшеклассниками из медицинского класса. Ребята на практике познакомили малышей с законами окружающего мира, строением клеток и веществ, четвероклассники сами смогли собрать электрические цепи, заглянули в тайны микромира. Такое же «путешествие в мир науки» совершили ребята из Черемушкинской основной школы, которое для них провели волонтеры.

В гимназии №30 Кургана состоялся «экономический разговор» с 10-классниками, где главным предметом диалога стали экономические санкции современности. Старшеклассники, используя информационные данные и экономическую теорию, говорили о причинах и возможных сценариях развития экономической жизни страны. Ребята из школы №26 приняли участие в профориентационном мероприятии с участием кандидата филологических наук КГУ Елены Хомутниковой и кандидата медицинских наук и предпринимателя Андрея Еманова. В рамках встречи гости отвечали на вопросы ведущего и участников. В 36-й школе состоялся урок истории по теме «Выдающиеся государственные деятели России», посвящённый 160-летию со дня рождения реформатора П.А. Столыпина. Ребята изучили деятельность государственных деятелей, поработали с различными видами исторических источников: сайтами, иллюстрациями, книгами.

Продолжились на прошлой неделе и патриотические мероприятия. Каширинская средняя школа присоединилась ко всероссийской акции «Письмо солдату». Волонтёры и обучающиеся школы оформили свои послания со словами поддержки военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Очень творчески к этой акции отнеслись студенты Курганского технологического колледжа. Они не только написали письма российским воинам, но и красочно их оформили.

Под девизом: «Дети – детям. Сможем вместе» на базе Мишкинского филиала Областного социально-реабилитационного центра прошло мероприятие в рамках XI Всероссийской акции «Добровольцы – детям». Ребята из отряда «Вместе» рассказали о своих благотворительных делах и мероприятиях.

В Шатровской детско-юношеской спортивной школе состоялся традиционный конкурс молодого бойца. Команды школьников и юнармейцев Шатровского Дома детства и юношества прошли испытания в строевой подготовке, показали умение стрелять из пневматического оружия, померились силой в подтягивании на перекладине. Также ребята соревновались на время в разборке и сборке автомата Калашникова, сдавали норматив по гражданской подготовке и спасению пострадавшего, сражались на полосе препятствий и в перетягивании каната. В общем зачёте победителем стала команда юнармейцев.

Текущая неделя в рамках регионального плана мероприятий проходит для школьников и студентов под девизом «Знай героев». Ребята участвуют в экскурсиях по школьным и краеведческим музеям, посещают уроки «Герои нашего времени» и классные часы, посвященные Дню памяти о геноциде советского народа. Также в эти дни в регионе продолжается областная акция «Обелиск».

По информации Молодежного портала Prospekt45

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