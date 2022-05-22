По расчетам департамента образования, в Курганской области в этом году ОГЭ будут сдавать девять тысяч выпускников 9-х классов. 19 мая для них стартовал основной период проведения государственной итоговой аттестации, он начался с экзамена по иностранному языку.

Всего в этом году девятиклассники подтвердят свои знания по четырем предметам: двум обязательным – русскому языку и математике, и двум - по выбору. Участники с ограниченными возможностями здоровья для получения аттестата могут сдать только обязательные предметы в форме ОГЭ или ГВЭ (государственные выпускные экзамены)

«Все задания ОГЭ составлены на основе школьной программы. Поэтому, если ребёнок учился, не пропускал занятия, выполнял домашние задания, он успешно справится со всеми задачами. Кроме того, в каждой школе для выпускников были организованы дополнительные занятия, элективы по обязательным и выбранным предметам. Желаю нашим девятиклассникам успешной сдачи экзаменов, чтобы получить аттестат и решить для себя: продолжить обучение в школе или пойти в колледж или техникум за профессией. А мы поддержим выбор ребят и поможем им во всех начинаниях», - отметил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Фото Николая Пушилина.

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