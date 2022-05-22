В Курганской области в I квартале объем ипотечного кредитования вырос на 20 %

C января по март 2022 года зауральцы оформили 2,6 тыс. кредитов (ИЖК), что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Общая сумма заключенных договоров выросла на 20% и составила 5,4 млрд рублей. Ипотечный портфель увеличился на четверть и на начало апреля превысил 51 млрд рублей.

Средняя сумма кредита на покупку жилья в Курганской области выросла за год на 17% и достигла 2 млн рублей, срок погашения ипотечного кредита тоже увеличился с 19 лет до 21 года.

«Основным драйвером роста ипотечного кредитования в нашей области, как и в целом по стране, остается льготная ипотека. Так, из общей суммы кредитов, выданных за первый квартал, пятую часть, или 1,1 млрд рублей, зауральцы получили по государственным программам льготного кредитования. При этом ценовые условия по ипотеке существенно не изменились: средняя ипотечная ставка в Курганской области за год увеличилась с 7,3% до 7,9%», – пояснил управляющий Отделением Курган Уральского ГУ Банка России Евгений Немчинов.

В стране действует несколько программ льготного кредитования. Они отличаются условиями: размером первоначального взноса, ставкой, максимальной суммой кредита. Подробнее о каждой мере поддержки можно узнать на образовательном портале «Финансовая культура» в статье «В каких случаях можно получить льготную ипотеку.

По информации пресс-службы Отделения Курган Банка России.

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