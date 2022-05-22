В Курганской области власть и бизнес создали новое производство

Инвестиционный проект по открытию нового завода асфальтобетонных смесей в городе Кургане был реализован при поддержке регионального правительства. Об этом «Новому миру» заявил директор Департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.

- Объекту был присвоен статус масштабного инвестиционного проекта. Это дало нам возможность предоставить инвестору, компании «ТК Урал-Авто», земельный участок площадью свыше 2 гектаров в аренду без торгов. Взамен руководство предприятия приняло на себя обязательство в течение ближайших пяти лет создать не менее 10 рабочих мест и вложить в производство не менее 50 млн рублей, - раскрыл детали инвестиционного соглашения между властью и бизнесом собеседник нашего издания.

В настоящий момент «ТК Урал-Авто» близко к досрочному выполнению условий этого соглашения. Компания уже создала на предприятии 10 рабочих мест и инвестировала в производство порядка 44 млн рублей.

- Еще в прошлом году на этой заброшенной площадке были практически руины, из земли торчали пруты арматуры. Сейчас же мы видим здесь заасфальтированную территорию и современную энергоэффективную установку по производству асфальтобетонных смесей, - указал директор Департамента экономического развития Курганской области.

«ТК Урал-Авто» уже выпустило в тестовом режиме порядка 10 тысяч тонн асфальтобетона. Он уложен на дороги Курганской области, и дорожники отметили его высокое качество. А ведь на производство этого объема потребовалось всего 10 рабочих смен. Руководство предприятия уверяет, что способно закатать в качественный асфальт все дороги всех муниципальных образований Курганской области (если не брать в расчет федеральные автотрассы).

- По нашим данным, «ТК Урал-Авто» не собирается останавливаться на достигнутом. В 2023 году компания планирует установить на этой площадке растворобетонный узел и приступить к производству бетонных колец, бордюров и тротуарной плитки. А главное – будет создано порядка 15 дополнительных рабочих мест. При самых скромных подсчетах, благодаря этому до 2025 года в бюджеты всех уровней будет перечислено порядка 36 млн рублей налогов и взносов, - сообщил Владимир Ковалев.

Николай Волков.

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