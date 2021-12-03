В Курганской области восстановили права ребёнка на алименты

Судебные приставы Петуховского районного отделения взыскали с местного жителя алименты в пользу его дочери. На протяжении нескольких лет мужчина не выплачивал средства на содержания ребенка и накопил задолженность на значительную сумму.

В отношении него было возбуждено исполнительное производство. Сначала на связь с судебными приставами он не выходил: на звонки не отвечал, застать его по месту жительства не удавалось. В рамках работы по принудительному взысканию алиментов был арестован банковский счет должника. При первом же списании денежных средств с карты в пользу ребенка мужчина сам перезвонил судебным приставам и рассказал, что неофициально работает в логистической компании, занимается перевозкой грузов.

После беседы с судебными приставами он трудоустроился официально, его работодателю было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату – теперь каждый месяц часть дохода должник будет перечислять дочери. Кроме того, зауралец рассказал, что намерен восстановить общение с ребенком, рассказали редакции «Нового мира» в пресс-службе регионального управления ФССП.