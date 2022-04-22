В Курганской области введут в хозяйственный оборот пустующие сельхозугодья

В Курганской области проведена инвентаризация 2222 участков земель сельскохозяйственного назначения, которые относятся к категориям пашни, сенокоса и пастбищ. Их общая площадь составляет более 116 тысяч гектаров. Об этом сегодня, 18 апреля, выступая на заседании Расширенного открытого совета по развитию предпринимательства в Курганской области, заявил губернатор Вадим Шумков.

- Департаменту земельных и имущественных отношений Курганской области дано поручение совместно с главами муниципальных образований в течение первого полугодия текущего года выставить все эти земельные участки на торги, - указал глава региона.

Кроме того, по его словам, до 1 июля 2023 поручено провести работу по постановке на кадастровый учет и выполнению межевых работ еще по нескольким тысячам земельных участков общей площадью 210 тысяч гектаров. В последующем они также будут выставлены на торги, чтобы предприниматели смогли взять их и заняться сельскохозяйственной деятельностью.

- Вся информация по сельхозугодиям, по городским землям для жилищной и коммерческой застройки и по месторождениям общеполезных ископаемых будет доведена до бизнес-сообщества. Я поручил коллегам, которые сегодня будут проводить «круглые столы», дать предпринимателям не общую информацию, а предметную консультацию с ответами на конкретные вопросы: кто и на что имеет право, каков порядок подачи заявлений на торги и так далее, - заявил Вадим Шумков.

По его словам, конечная цель у органов власти и бизнеса одна – вовлечение не используемых пока ресурсов в хозяйственный оборот, открытие новых производств, создание дополнительных рабочих мест, развитие экономики и повышение уровня благосостояния жителей Курганской области.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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