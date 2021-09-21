В Курганской области выбирают «Народного участкового»

На сайте Управления МВД России по Курганской области идёт голосование за финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый».

За место во втором этапе борются 24 участковых уполномоченных, среди которых одна представительница прекрасного пола - старший лейтенант полиции Наталья Жихарева из отделения полиции «Мишкинское» МО МВД России «Юргамышский», сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.

Ознакомьтесь с анкетами и отдайте свой голос за полицейского, которому доверяете. Голосование завершится сегодня, 20 сентября. Сейчас лидирует Алексей Вильцев из МО МВД России «Варгашинский».

Лидирующие по количеству набранных на сайте управления голосов конкурсанты автоматически попадают во второй этап голосования, который стартует с 7 октября и будет длиться до 16 октября. 17 октября путём подсчёта голосов определится победитель областного тура Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021».

Лучшие участковые в своих субъектах РФ примут участие в финальном этапе конкурса, который пройдёт в традиционной форме федерального голосования на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Фото с сайта УМВД России по Курганской области.