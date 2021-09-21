В Курганской области вылечились от коронавируса 152 человека

На 14 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 114 новых случаев COVID-19. Из них 48 зарегистрированы в Кургане, остальные - в Белозерском, Варгашинском, Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Притобольном, Целинном, Частоозерском, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском, Куртамышском, Лебяжьевском, Шатровском муниципальных округах и городе Шадринске

Выписаны по выздоровлению 152 человека.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 31 тысяча 585 случаев COVID-19. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведено 782 тысячи 415 исследований.

Ранее региональный департамент здравоохранения сообщил, что Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области распределил деньги, поступившие из бюджета Федерального фонда ОМС, в «ковидные госпитали».

Фото Николая Пушилина.