В Курганской области выявили 118 новых случаев COVID-19

По официальным данным регионального оперативного штаба, на 19 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 118 новых случаев COVID-19. Из них 50 зарегистрированы в Кургане, остальные - в Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Мокроусовском, Петуховском, Притобольном, Юргамышском районах, Макушинском, Куртамышском, Лебяжьевском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске.

Выписаны по выздоровлению 57 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 32 168 случаев COVID-19. Всеми лабораториями мед. организаций проведены 794 655 исследований.

Для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территорию Курганской области прибыли и с 14 сентября в Курганской больнице №2 работают анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра-анестезист Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского Минздрава России.

Фото Николая Пушилина.