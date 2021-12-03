В Курганской области выявили 198 новых случаев COVID-19

По официальным данным регионального оперативного штаба, на 28 ноября в Курганской области лабораторно подтверждены 198 новых случаев COVID-19. Из них 93 зарегистрированы в Кургане, остальные - в Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Катайском, Кетовском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Куртамышском, Лебяжьевском, Петуховском, Макушинском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске.

По выздоровлению выписаны 64 человека.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 44 850 случаев COVID-19. Всеми лабораториями мед. организаций суммарно проведены 1 млн 18 тыс. 174 исследования.

По информации областного департамента здравоохранения, на 27 ноября всего в медицинских учреждениях региона на лечении находилось 5055 человек, из них на стационарном лечении находится 1256 пациентов, 86 – подключены к системам ИВЛ.

За сутки вакцинировано 1281 житель Курганской области. Всего привито первым компонентом 396 318 человек, закончили вакцинацию 299 538 курганцев. Вакцинация среди пожилых людей составляет 62 процента от всей группы этого возраста. Охват вакцинацией взрослого населения составляет 61,7 процента.