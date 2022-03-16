В Курганской области выявили 412 новых случаев COVID-19

По данным регионального оперативного штаба, в Курганской области на 13марта зарегистрировано 412 новых случаев COVID-19. Случаи заболеваемости зарегистрированы в Кургане, Шадринске, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Катайском, Кетовском, Лебяжьевском, Петуховском, Шадринском, Щучанском районах и муниципальных округах.

Выписаны по выздоровлению из поликлиник и стационаров 1460 человек, с диагнозом COVID-19 госпитализировано 54 человека.

За прошедшие сутки проведено 1998 исследований на коронавирусную инфекцию (охват тестированием составил 233,7 на 100 тыс. населения).

Минздрав РФ одобрил проведение Исследовательским институтом химического разнообразия третьей фазы клинических исследований препарата ХР-01 на основе молнупиравира, применяемого при лечении COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, по результатам секвенирования 3 677 проб с 3 по 10 марта 93,1% образцов относятся к штамму «омикрон», 1,3% — к штамму «дельта», ещё 5,5 % — к другим вариантам COVID-19.