В Курганской области выявлено 593 новых случая COVID-19

По информации регионального оперативного штаба по противодействию ковид, в Курганской области зарегистрировано 593 новых случая COVID-19. Случаи заболеваемости зарегистрированы в Кургане, Шадринске, Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мокроусовском, Петуховском, Шадринском районах и муниципальных округах.

Выписаны по выздоровлению из поликлиник и стационаров 983 человека, с диагнозом COVID-19 госпитализированы 38 человек.

За прошедшие сутки проведено 952 исследования на коронавирусную инфекцию (охват тестированием составил 249,32 на 100 тыс. населения).

По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки зарегистрировано 58 675 новых случаев заражения COVID-19, выздоровело 92 732 человека. Госпитализировано в стационары 3054 пациента, зафиксировано 645 летальных исходов.

Фото Николая Пушилина.