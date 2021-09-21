В Курганской области за сутки Covid-19 победили 161 человек

161 зауралец вылечился от коронавируса за сутки.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 32 тысячи 400 случаев COVID-19. Всеми лабораториями медорганизаций суммарно проведено 799 тысяч 307 исследований.

В Курганской области на 21 сентября лабораторно подтверждены 117 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Из них 52 зарегистрированы в Кургане, остальные - в Альменевском, Белозерском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мокроусовском, Целинном, Щучанском, Юргамышском районах, Куртамышском, Макушинском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах и городе Шадринске. В настоящее время первым компонентом привито 249 тысяч человек взрослого населения, полностью завершили иммунизацию 221 тысяча человек.

Вакцинация – это самое эффективное средство защиты. Однако не забывайте об обычных средствах профилактики: мойте руки, обрабатывайте поверхности дезинфицирующими растворами, соблюдайте социальную дистанцию, ведите здоровый образ жизни, носите маску в общественных местах.

Фото Николая Пушилина.