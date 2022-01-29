В Курганской области за сутки медики госпитализировали 30 ковид-больных

По данным регионального оперативного штаба, на 28 января в Курганской области госпитализированы 30 человек. Случаи заболеваемости зарегистрированы в Кургане, Шадринске, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском, Макушинском и Шумихинском районах и муниципальных округах. Выписаны по выздоровлению 12 человек.

Всего в медицинских организациях Курганской области на лечении находится 2 009 человек, из них: амбулаторно – 1 727 человек, стационар – 282 пациента.

За прошедшие сутки проведено 3462 исследования на коронавирусную инфекцию (охват тестированием составил 351,87 на 100 тыс. населения).

Всего привито 1 компонентом - 447 228 чел, закончили вакцинацию (поставлено 2 компонента) - 420 185 человек.

Вакцинация граждан 60+ составила - 67,5% от всей группы этого возраста. Охват среди взрослого населения составил - 69,6%

Фото Николая Пушилина