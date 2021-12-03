В Курганской области заболели ковидом 199 человек

По официальным данным регионального оперативного штаба, на 27 ноября в Курганской области лабораторно подтверждены 199 новых случаев COVID-19. Из них 76 зарегистрированы в Кургане, остальные - в Варгашинском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мокроусовском, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Куртамышском, Макушинском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах, г. Шадринске.

Выписаны по выздоровлению 138 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 44 тыс 652 случая COVID-19. Всеми лабораториями мед. организаций суммарно проведены 1 млн 16 тыс 271 исследование.

Поставить прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно в любой поликлинике по месту жительства, также в Кургане и Шадринске организованы пункты вакцинации в следующих точках:

г. Курган

- ТЦ «ГиперСити» - с 10:00 до 19:00;

- Бассейн "Олимп" - с 12:00 до 19:30;

- ТЦ Метрополис (Зоазерный, 3 мкрн, д.30 (2 этаж) ежедневно с 10:00 до 18.00

- Культурно-выставочный центр с 12.00 до 19.00;

- Дом бытовых услуг (1 этаж, 27 секция)- с 12:00 до 19:00;

- МФЦ Кургана по ул. Куйбышева 144, ст. 41 - в будни с 9:00 до 18:00;

- Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева,12А, 1 этаж), ежедневно с 12.00 до 18.00

г. Шадринск

27 ноября 2021 (Суббота)

Спорткомплекс "Олимп", ул. Михайловская, 180А

Время работы: 10.00-15.00.

Фото Николая Пушилина.