В Курганской области запустят новую систему оплаты труда медиков

Курганская область включена в число семи пилотных регионов, где запустят новую систему оплаты труда медиков. Об этом на встрече с губернатором Вадимом Шумковым сообщила председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.

Новая система позволит выровнять ситуацию с зарплатами врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом, сообщили в пресс-службе губернатора. Проект стартует в ноябре 2021 года.

Губернатор считает эффективным в решении этого вопроса установление единой базовой федеральной тарификации оплаты труда для указанных территорий с их выравниванием. Разумеется, с учётом районных коэффициентов и региональных надбавок.

Председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко отметила, что поддерживает позицию региона по масштабному обновлению медицинских и образовательных учреждений, и выразила готовность оказать содействие со стороны Совфеда по дальнейшей реализации данных вопросов.

Фото Николая Пушилина.