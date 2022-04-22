В Курганской области зарегистрированы 69 новых случаев COVID-19

По информации регионального оперативного штаба, в Курганской области на 20 апреля выявлено 69 новых случаев коронавирусной инфекции. Случаи заболеваемости зарегистрированы в Кургане, Шадринске, Белозерском, Далматовском, Катайском, Лебяжьевском, Петуховском, Юргамышском районах и муниципальных округах.

Выписаны по выздоровлению из поликлиник и стационаров 237 человек. С диагнозом COVID-19 госпитализированы 8 человек.

За прошедшие сутки проведено 1078 исследований на COVID-19 (охват тестированием составил 144,78 на 100 тыс. населения).

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в России госпитализировано 3 017 человек, на 12,8% меньше по сравнению с 19 апреля. Выписано в связи с выздоровлением 16 200 человек, на 3,4% меньше по сравнению с 19 апреля, выявлено 9 195 новых случаев COVID-19, подтверждено 223 летальных исхода.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

Фото Николая Пушилина.

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