В Курганской области завершат формирование площадок под комплексную жилую застройку

В 2022 году в Курганской области завершится формирование двух площадок под комплексную жилую застройку, где построят комфортные дома и квартиры, которые жители региона смогут приобрести с существенной государственной поддержкой. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Вадим Шумков:

«В этом году завершаем формирование двух площадок под комплексную жилую застройку в Шадринске и Колесниково (Кетовского района). Правительством профинансировано техприсоединение и разводка сетей по участку для дальнейшей застройки. Покупатели жилья имеют приоритетное право на получение возмещения (500-700 000 рублей) в зависимости от категории жилья при его приобретении. Кроме того, в ближайшее время в нескольких наиболее близких к Кургану поселениях Кетовского района на торги будут выведены большие земельные участки под комплексную малоэтажную застройку», - написал глава региона.

Участвуя в проекте «Русская мечта (Курганская область зовет!), инициированного лично Вадимом Михайловичем Шумковым, через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию (КИЖК) жители области могут получить субсидию на строительство (приобретение) индивидуальных жилых домов до 700 тысяч рублей и субсидию на возмещение затрат на оплату первоначального взноса на квартиру до 500 тыс. рублей.

Курганцам смогут взять ипотечный кредит по льготным ставкам в рамках действующих федеральных программ. До 1 декабря 2022 года можно взять льготный ипотечный кредит до 6 млн рублей под 9% годовых на покупку квартиры в строящемся доме, приобрести готовое жилье у застройщика, построить частный дом по договору подряда, купить участок с дальнейшим строительством дома. Первоначальный взнос - не менее 15% стоимости жилья.

До 31 декабря 2023 года семьи Курганской области, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, и родители усыновленных (удочеренных) детей могут взять до 6 млн рублей под 6% годовых на срок до 30 лет. Первоначальный взнос - не менее 15% стоимости жилья.

Данный вид ипотеки можно взять для покупки квартиры в новостройке или частного дома с земельным участком; для строительства индивидуального жилого дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нем частного дома.

Если вы проживаете в сельской местности или планируете переехать из города, вы можете стать участником программы «Сельская ипотека» и получить ипотечный кредит по ставке до 3%. Программа позволяет взять 3 млн на покупку квартиры, дома, земельного участка под строительство по ставке от 0,1% до 3% на срок до 25 лет. Первоначальный взнос - от 10%. Срок действия программы – до 31 декабря 2022 года.

Получить кредит на льготных условиях можно в любом уполномоченном банке из перечня, который формируется Минсельхозом России.

Источники информации: Пресс-служба губернатора Курганской области и сайт дом.рф

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