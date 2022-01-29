В Курганской области завершён перевод 15 массовых социально значимых услуг

В декабре 2021 года Главное управление социальной защиты населения Курганской области завершило перевод в электронный вид 15 массовых социально значимых услуг.

Услуги доступны на портале «Госуслуги». Для получения услуг необходимо иметь подтверждённую учетную запись. В личном кабинете сайта можно подать заявление, отслеживать ход рассмотрения, получить результат.

Через портал госуслуг можно подать заявление на назначение и получение различных выплат и пособий на детей; на предоставление субсидий и компенсации расходов; на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, взноса на капитальный ремонт. Также в электронной форме можно подать заявление на выдачу, продление действия и замену удостоверения многодетной семьи, заявление о признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.

Ознакомиться с перечнем социально значимые услуги в сфере социальной защиты населения можно на сайте департамента в разделе «Массовые социально значимые услуги в электронном виде».

В целом в 2021 году департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления региона перевели в электронный вид более 70 массовых социально значимых услуг.