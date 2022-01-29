В Курганскую область поступила вакцина от COVID-19 для подростков

В Курганскую область поступила первая партия вакцины в количестве 720 доз от COVID-19, которой будут прививать подростков от 12 до17 лет. Для вакцинации необходимо будет добровольное согласие и заявление одного из родителей ребенка, или после 15 до 17 лет – заявление самого ребенка на вакцинацию.

Ранее редакция «Нового мира» сообщала, что депздрав Курганской области подал заявку на вакцину «Спутник M». Она разработана для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. В регионе планируют привить 44 тысячи 450 подростков.

И.о. директора департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев поддерживает вакцинацию детей от коронавируса. В частности он заявил:

«Когда будет у нас вакцина, я своих детей привью однозначно, потому что это единственная защита. Большинство людей считают: зачем прививаться, я все равно заболею, но заболеть можно и дома пролежать в комфортных условиях, а можно заболеть и находиться на кислородном концентраторе или того хуже в реанимации».