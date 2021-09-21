В Курганскую область поступило 17 новых школьных автобусов

Сегодня, 16 сентября, Новосидоровская средняя общеобразовательная школа Кетовского района, которая носит имя 25-ти героев 12-й Пограничной заставы, получила новый школьный автобус марки «ГАЗ». Он должен облегчить подвоз учеников. Об этом «Новому миру» сообщила директор образовательного учреждения Елена Зубарева.

- 30 наших учеников живут в соседнем селе. Оно находится от Новой Сидоровки в пяти километрах. Для их доставки у нас есть автобус марки «ГАЗель», но он вмещает только 10 пассажиров. Водителю приходится каждый учебный день делать три рейса утром и три рейса в обед, чтобы отвезти ребят обратно до дома. Новый автобус рассчитан на 24 пассажира, поэтому рейсов придётся совершать меньше, - объяснила собеседница нашего издания.

Помимо её образовательного учреждения новые автобусы сегодня получили ещё 16 зауральских сельских школ. Это стало возможным благодаря реализации национальных проектов и федеральных программ, уточнили «Новому миру» в областном правительстве.

- В Курганской области насчитывается 323 школьных автобуса. Из них 40 единиц имеют срок эксплуатации свыше 10 лет. В связи с этим ведётся поэтапная модернизация автопарка школьных автобусов. Особое внимание уделяется безопасности и комфортности доставки детей. Это одна из приоритетных задач федерального и регионального правительства, выполнение которой находится под персональным контролем губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова, - заявила нам заместитель главы региона по социальной политике Лариса Кокорина.

Добавим, что на подвозе в Курганской области находятся 10120 учеников. Их доставляют в 198 школ Зауралья.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.