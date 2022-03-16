В Куртамышский муниципальный округ поставили два новых мобильных ФАПа

В Куртамышский муниципальный округ осуществлена очередная поставка двух комплексов по медицинскому обслуживанию населения. В планах на обслуживание - 32 населенных пункта с общей численностью более 3,5 тысячи жителей, сообщает департамент здравоохранения Курганской области.

ФАП оснащен всем необходимым оборудованием для диагностики, лечебно-профилактических мероприятий, раннего выявления заболеваний – как у детей, так и у взрослых. В медкабинете на колесах есть аппарат ЭКГ, гинекологическое кресло, стетоскоп акушерский, стетофонендоскоп, анализатор уровня гемоглобина в крови, глюкометр, а также кислородный ингалятор, термометр, ростомер, весы и необходимые врачебные укладки.

А также в нем есть возможность оказания экстренной и неотложной помощи при необходимости.

Это современный комплекс, который обеспечивает комфортные условиях работы по приему пациентов буквально в любых географических условиях и в течение всего года, вне зависимости от погоды. Общая стоимость комплексов составила более 12 млн рублей.

Медицинские бригады на новых передвижных ФАПах выедут к жителям уже в середине марта.

В 2019 году муниципалитеты Курганской области получили 12 мобильных ФАПов, которые выезжают в села для оказания медицинской помощи.