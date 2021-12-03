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В Лебяжье прошла юнармейская спартакиада

Мероприятие прошло в онлайн-формате

26 ноября, 2021 - 10:30

VI спартакиада юнармейцев Лебяжьевского муниципального округа состоялась 24 ноября в онлайн-формате. Участниками стали 11 команд, сообщает Молодёжный портал PROSPEKT45.

Участники играли в квиз, ориентировались по карте, собирали макеты военной техники, создавали коллажи по указанной форме, определяли знаменитых людей страны, искали отличия, приняли участие в конкурсе «Историческая реконструкция».

Оценивали юнармейские отряды эксперты: Евгений Краснобаев, служил в рядах Советской Армии в Чехословакии, Валентина Степанова, начальник штаба Юнармии Лебяжьевского муниципального округа, Сергей Клепинин, военнослужащий российской армии, город Псков, Григорий Марченко, воин запаса, отслужил в российской армии, сейчас – вожатый ВДЦ «Океан».

Победителями спартакиады стали:

1 место — «СОБР» (Лебяжьевская школа),

2 место — «Спартак» (Хуторская школа),

3 место — «Спецназ» (Лопатинская школа).

Команды получат кубки и медали.

Спецпризы:

-Самая интеллектуальная команда — «Рикошет» (Черемушкинская школа), в подарок — настольная игра «Молодые герои Зауралья»,

-Лучшая историческая реконструкция — «Вымпел» (Налимовская школа), в подарок — настольная игра «Башня»,

-Лучшая модель военной техники — «Оптимисты» (Речновская школа), в подарок — корпоративные брелоки,

-Лучшие командиры — Сергей Демидов (Лебяжье) и Виктория Зелянина (Налимово).

Фото с сайта Молодёжного портала PROSPEKT45

26 ноября, 2021 - 10:30

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