В Лебяжье прошла юнармейская спартакиада

VI спартакиада юнармейцев Лебяжьевского муниципального округа состоялась 24 ноября в онлайн-формате. Участниками стали 11 команд, сообщает Молодёжный портал PROSPEKT45.
Участники играли в квиз, ориентировались по карте, собирали макеты военной техники, создавали коллажи по указанной форме, определяли знаменитых людей страны, искали отличия, приняли участие в конкурсе «Историческая реконструкция».
Оценивали юнармейские отряды эксперты: Евгений Краснобаев, служил в рядах Советской Армии в Чехословакии, Валентина Степанова, начальник штаба Юнармии Лебяжьевского муниципального округа, Сергей Клепинин, военнослужащий российской армии, город Псков, Григорий Марченко, воин запаса, отслужил в российской армии, сейчас – вожатый ВДЦ «Океан».
Победителями спартакиады стали:
1 место — «СОБР» (Лебяжьевская школа),
2 место — «Спартак» (Хуторская школа),
3 место — «Спецназ» (Лопатинская школа).
Команды получат кубки и медали.
Спецпризы:
-Самая интеллектуальная команда — «Рикошет» (Черемушкинская школа), в подарок — настольная игра «Молодые герои Зауралья»,
-Лучшая историческая реконструкция — «Вымпел» (Налимовская школа), в подарок — настольная игра «Башня»,
-Лучшая модель военной техники — «Оптимисты» (Речновская школа), в подарок — корпоративные брелоки,
-Лучшие командиры — Сергей Демидов (Лебяжье) и Виктория Зелянина (Налимово).
Фото с сайта Молодёжного портала PROSPEKT45
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