В Лебяжье захоронили останки солдата Великой Отечественной войны

Его путь домой длился долгих 78 лет. Тех, кто его знал, уже не осталось в живых, но родственники все равно в глубине души надеялись на возвращение солдата. И вот, наконец, долгожданный момент настал.

25 января 2022 года в рабочем поселке Лебяжье Курганской области захоронили останки Федора Александровича Бакинова. Он воевал на фронтах Великой Отечественной войны и с 1944 года числился пропавшим без вести.

Федор Бакинов родился в Лебяжье в 1913 году. Он был самым младшим ребенком в семье – помимо него у родителей были еще дочь Александра и сыновья Павел с Василием.

В 1939 году Федора Бакинова призвали в ряды Красной Армии. Оттуда он сразу пошел на фронт. Служил разведчиком 120-й Стрелковой дивизии Ленинградского фронта. В 1943 году получил медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». А в январе 1944-го пропал без вести.

Первое время после войны родственники ждали, что Федор вернется домой – такое нередко случалось с пропавшими без вести. Но по прошествии десятилетий смирились, что отыскать его, видимо, не удастся. Пока им не поступило известие, что на территории Эстонии под городом Нарва местный поисковый отряд нашел останки бойцов Великой Отечественной, в том числе уроженца села Лебяжье Бакинова Федора Александровича.

В прошедший вторник останки бойца отпели в православном храме и захоронили. Траурная церемония собрала порядка 200 человек. В ней приняли участие родственники солдата, глава Лебяжьевского муниципального округа, депутаты Лебяжьевской муниципальной Думы, офицеры и курсанты Курганского пограничного института ФСБ России, сотрудники МВД и МЧС России, представители Общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и патриотических клубов Лебяжьевского муниципального округа, ветераны боевых действий, волонтеры Победы, учащиеся Лебяжьевского агропромышленного техникума, Казачий кадетский корпус, учащиеся старших классов Лебяжьевской средней общеобразовательной школы и жители поселка.

- В лице Федора Александровича Бакинова мы отпели всех 4380 уроженцев лебяжьевской земли, которые не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. Светлая им память, - заявил на кладбище глава Лебяжьевского муниципального округа Александр Барч.

Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов сообщил собравшимся, что в характеристике начальника штаба 120-й Стрелковой дивизии Ленинградского фронта сержант Бакинов отмечен только с положительной стороны. Красноармеец выявил шесть огневых точек неприятеля, сопровождал и обеспечивал безопасность офицеров на переднем краю обороны.

- Наша задача – не забывать героев и помнить, какой ценой досталась нам Победа, - указал полковник Зарипов.

Родственники солдата выразили глубокую искреннюю благодарность всем тем, кто помог найти, опознать и доставить останки их предка на родину. Особо они выделили роль эстонского поисковика Александра Смирнова. Именно он вступил в переписку с Министерством обороны России и по номеру медали «За отвагу» смог идентифицировать останки Федора Бакинова.

- Мы не застали деда и знаем о нем только со слов старших, очень мало. Его фотографий не сохранилось, но нам рассказывали, что он был высоким и красивым. Теперь, когда останки деда Федора вернулись на родину, мы можем приходить к нему на могилу и отдавать дань памяти, - сказал перед захоронением внучатый племянник солдата Евгений Доможиров.

Останки героя предали земле под оружейный салют. Сохранившуюся медаль «За отвагу» торжественно передали родственникам на вечное хранение.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.