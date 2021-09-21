В Лебяжьевском муниципальном округе открылись 33 избирательных участка

В Лебяжьевском муниципальном округе открылись все 33 избирательных участка. Отдать свой голос можно с 8 до 20 часов 17, 18 и 19 сентября.

На избирательном участке № 325 в Лебяжье, расположенного в Социально-культурном центре людно с самого открытия. Встретились и ветераны педагогического труда Нелли Сапунова и Н. П. Филимонова. Говорят, что всегда принимают участие во всех выборах и раньше этот день ассоциировался с праздником: музыка, ярмарки. Отметили, что с годами появилось волнение перед заходом на избирательный участок. Свою гражданскую позицию в начале рабочего дня выразила и заместитель директора Лебяжьевской школы искусств Наталья Барч.

«Три дня для голосования - это очень удобно, - делится Наталья Михайловна. - На избирательном участке предприняты все меры безопасности: разведены потоки людей, выдаются средства индивидуальной защиты».

Первыми избирателями на участке № 341 в селе Лопатки, отдавшие свой голос, стала семья Паниных.

На избирательном участке в деревне Песьяное голосование тоже идёт. Впервые проголосовал молодой избиратель Никита Кабаков.

Газета «Вперёд» Лебяжьевского района.

Фото В. А. Степановой, Т.В. Ануфриевой.