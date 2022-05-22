В Макушинском округе наблюдаются позитивные перемены

Новые спортплощадки, ремонт школ и детских садов, современные автоклубы и оборудование в больнице – все это приметы позитивных перемен, которые происходят в Макушинском округе в последнее время. Подробности в нашем материале.

Здравоохранение

Новый томограф стоимостью около 28 млн рублей появился в центральной районной больнице. И это не единственное приобретение. За последние три года Макушинскую ЦРБ оснастили новым аппаратом УЗИ, флюорографом, оборудованием для ПЦР-исследований и другими медицинскими приборами, тремя новыми автомобилями для оказания неотложной помощи и одним – для паллиативной. Приобретено оборудование для кардио диагностики и мебель для поликлиники.

Продолжается ремонт ЦРБ. В этом году приведут в порядок второй этаж детского поликлинического отделения, часть помещений приемного покоя.

В селе Требушинном установят новый модульный ФАП, для которого параллельно работают по подбору кандидатуры нового фельдшера.

В селе Пионерском открылся новый фельдшерско-акушерский пункт.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году на это направили более 3,5 млн рублей, и сейчас ФАП принимает пациентов.

Планируется ремонт ФАПав с. Б. Курейное, в это село привлекли медицинского специалиста благодаря мерам поддержки.

Спорт

В 2019-2020гг. на областные средства были построены 4 спортивные пришкольные площадки в с. Моршиха, с. Золотое, с. Сетовное, с. Обутковское.

Образование

На базе «Макушинская СОШ №1» 21 сентября 2021 года состоялось торжественное открытие Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста». Центр состоит из трех кабинетов, в которых идет реализация не только общеобразовательных программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология» с обновленным содержанием и материально-технической базой, но и программ внеурочной деятельности, дополнительного образования, проектной и исследовательской деятельности Также в Макушинской средней школе №2 приобретено компьютерное оборудование. Здесь же отремонтирована кровля здания нового корпуса, электропроводка с заменой светильников на современные светодиодные, заменены оконные блоки, часть системы отопления, установлен новый забор.

В прошедшем году в детском саду «Теремок» отремонтированы кровля и потолок здания, заменены оконные блоки, электропроводка, системы отопления, вентиляции, водопровода и канализации с заменой сантехнических приборов.

Спонсорскую помощь в ремонте детского сада в селе Степное оказало акционерное общество «Транснефть-Урал».

Культура и досуг

В 2021 году округ получил специальный автомобиль для обеспечения малых населенных пунктов передвижными культурными центрами. В автоклубе на колесах имеется генератор и светомультимедийное оборудование. Не надо искать возможности для подключения к электрическим сетям.

Здесь даже предусмотрены места для хранения костюмов. Стоимость такого «чуда на колесах» почти 5 млн руб.

Кроме того, на приобретение музыкальной аппаратуры для районного дома культуры и сельских клубов поступило денежных средств в сумме около 2 млн рублей.

В 2022 году проведены конкурсные процедуры на создание модельной библиотеки, скоро в межпоселковой центральной библиотеке будет капремонт и здание преобразится.

Благоустройство

В 2022 году 42 млн рублей выделено на капремонт водопровода в Макушино.

Дороги

В 2019 г. в рамках программы Формирование комфортной городской среды был сделан тротуар по ул. Островского.

В 2020 г. за счёт субсидий дорожного фонда отремонтированы дороги в г. Макушино 22056 м. кв, с. Моршиха 6280 м. кв., с. Обутки 1222 м. кв., п. Рекорд 826 м. кв.

В 2020 г. в городе Макушино произведен ремонт пяти улиц. Отремонтированы два переулка. Сделан тротуар по ул. Красная площадь. Общая протяженность проделанных работ составила 3,34 км.

В трех сельсоветах были отремонтированы дороги общей протяженностью 1,06 км.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.

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