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В Маяковке обсудили положение женщины в современном обществе

Одной из главных тем стали социально-экономические проблемы, с которыми сталкивается слабый пол

11 марта, 2022 - 15:00

В центральной городской библиотеке имени Владимира Маяковского прошло заседание круглого стола «Женщины и мир». Участники встречи - представители регионального отделения Союза женщин России и Главного управления социальной защиты населения Курганской области обсудили права женщин и социально-экономические трудности, с которыми они сталкиваются.

Организаторы мероприятия: Курганское региональное отделение Союз женщин России и «Библиотечная информационная система города Кургана».

На встречу смогли присутствовать все желающие. Для тех, кто не смог присутствовать очно, в группе «Город МАМ»  велась прямая трансляция встречи, во время которой можно было задать волнующие вопросы и получить ответы от специалистов в прямом эфире.

11 марта, 2022 - 15:00

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