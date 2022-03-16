В Маяковке обсудили положение женщины в современном обществе

В центральной городской библиотеке имени Владимира Маяковского прошло заседание круглого стола «Женщины и мир». Участники встречи - представители регионального отделения Союза женщин России и Главного управления социальной защиты населения Курганской области обсудили права женщин и социально-экономические трудности, с которыми они сталкиваются.

Организаторы мероприятия: Курганское региональное отделение Союз женщин России и «Библиотечная информационная система города Кургана».

На встречу смогли присутствовать все желающие. Для тех, кто не смог присутствовать очно, в группе «Город МАМ» велась прямая трансляция встречи, во время которой можно было задать волнующие вопросы и получить ответы от специалистов в прямом эфире.