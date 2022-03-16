В Маяковке открывается Школа информационной культуры

Правила грамотного оформления учебного проекта старшеклассники и студенты узнают в школе информационной культуры ЦГБ им. В. Маяковского.

Учебные проекты пишут все школьники и студенты. Но для многих из них самый сложный этап - грамотное оформление уже готовой работы.

Как разместить материалы исследования, как правильно составить список использованной литературы, как сделать ссылки на источники в проекте, как сделать красивую презентацию вашего исследования? На все эти вопросы вы сможете получить ответы в Школе информационной культуры.

Первое занятие состоится 18 марта в 18.00 часов по адресу в информационно-библиографическом отделе Маяковки.

Школа будет проводиться каждый месяц. На ее занятиях вы сможете узнать о библиографических источниках поиска информации, научитесь искать необходимую информацию по темам рефератов, дипломов и проектных работ, получите навыки поиска информации по электронному каталогу, изучите основные этапы написания курсовых и выпускных работ и сможете грамотно составлять списки литературы к ним.

И, самое важное: вам помогут составить списки литературы к учебному или выпускному проекту и проверят грамотность оформления списков.