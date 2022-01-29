В Маяковке проверят знания студентов всех поколений в Татьянин день

Ощути на себе все прелести зимней сессии! В День студента, 25 января, с 11:00 до 16:00 возле сектора записи пройдет акция «Зачётный день в Маяковке». Весело и непринужденно проверим знания студентов всех поколений! Завершится день концертной программой.

11:00 – 12:00 - Викторина «Настоящий студент». Каждому из участников придется ответить на 3 вопроса из разных областей знания, химия, биология, география... Вопросы как серьезные, так и шуточные.

12:00 – 13:00 – Краеведческий тест «Кто в Зауралье живет?». Проверьте знания о кухне, праздниках и традициях представителей различных национальностей, проживающих в Зауралье, и узнайте много интересного.

13:00 – 14:00 - Шпаргалка «Мы все учились понемногу…». Вам предстоит угадать поэта или писателя по краткой биографической справке. Не всем гениям русской литературы легко давалась учеба в школе. Некоторые писатели и поэты учились весьма посредственно по разным предметам и даже оставались на второй год. Но это не помешало им написать гениальные произведения и стать примером для подражания современным школьникам.

14:00 – 15:00 –Веселый экзамен «Тяните билетик!». Вам предстоит получить зачетку,ответить на вопросы (не)строгому профессору и получить за отличные знания нашу фирменную литературную конфету.

15:00 – 16:00 – Игра «Экономический калейдоскоп». Серьезные знания об экономике и финансах могут быть поданы легко и интересно.

В прошлом году подобная акция имела большой успех у читателей библиотеки и наших подписчиков группы «Курган читает», а потому в этом году прием зачёта будет проводиться не только офлайн, но и онлайн. Следите за новостями в группе

C 16:00 для всех желающих пройдет концертная программа «Песни на Татьяну» с участием студентов Курганского областного музыкального колледжа им. Д. Шостаковича.

Фото БИС г. Кургана.