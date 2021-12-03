В Маяковке пройдут Дни научного кино ФАНК

Дни научного кино ФАНК пройдут в Центральной городской библиотеке Маяковского 7, 8 и 10 декабря.

Дни научного кино ФАНК — это бесплатные показы документального кино о науке и технологиях!

Сохраните расписание показов, чтобы не потерять!

7 декабря, 16:00 «Неизвестный ковид. Постковидный синдром» (Россия, 2021) 16+

8 декабря, 16:00 «Вкус страха» (Швейцария, 2021) 16+

10 декабря, 16:00 «Будущее ждет» (Австралия, 2021) 6+

Проект существует благодаря организатору, Фестивалю актуального научного кино ФАНК, входит в официальный перечень мероприятий Года науки и технологии.

Партнёры проекта: Посольство Австрии, Австрийский культурный форум, Посольство Швейцарии, Государственный секретариат Швейцарии по образованию, научным исследованиям и инновациям, Посольство США в Москве, Американский Фонд культурного взаимодействия, Посольство Австралии, Посольство Королевства Дания в Москве и Фонд им. Ф. Эберта в России.

Поддержку фестивалю оказывает медиагруппа «Красный квадрат».

Кинопоказы пройдут по адресу: ул. Пролетарская, 41.

Количество мест ограничено. Соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы.