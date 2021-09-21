В микрорайоне Тополя отремонтируют дорогу от въезда до автобусной остановки

В 2022 году в микрорайоне Тополя отремонтируют участок дороги от въезда до автобусной остановки протяженностью около 1 км - от ул. Есенина до реки Пикушки.

Приведут в порядок и площадку рядом с автобусной остановкой. Об этом просили жители Тополей, с которыми пообщался губернатор Вадим Шумков в ходе своего выезда 15 сентября.

Глава региона поручил подготовить документы по ещё одному объекту - старому мосту через реку Пикушка, расположенного в центре микрорайона, чтобы в перспективе его можно было включить в профильную программу и определить источники финансирования для проведения ремонта.

Продолжат в следующем году приводить в порядок и дорогу до Утяка. Основной объем работ уже выполнен. В планах на 2022 год - заасфальтировать участок 428 м до разворотного кольца. Вопрос по нему поступил главе региона в прямом эфире, который прошел в августе.

На 2022 год в Кургане запланирован масштабный ремонт дорог, в частности, в Восточном, Рябково, Северном, Западном, на б. Солнечном.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.