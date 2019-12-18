В мире знаний,или Что приносит учителю бумеранг

Все мои игры были посвящены школе», – Екатерина Романова улыбается. Ее мечта не только сбылась, но и принесла ей успех. В составе команды регионального педагогического клуба «Диалог» она представляла Зауралье на всероссийском конкурсе. В итоге курганские учителя оказались в пятерке лучших.

Чтобы быть гражданином

Русский язык и литературу Екатерина Евгеньевна преподает восемь лет. Сразу после защиты диплома пришла в школу №41 города Кургана, а через три года – в гимназию №47. Ее ученики успешно сдают экзамены и участвуют в олимпиадном движении на всероссийском и международном уровне.

– В прошлом году моя ученица Алина Попова из 9 «В» ездила на олимпиаду по русскому языку в Прагу и заняла первое место, – с удовлетворением отмечает педагог. – Вообще здесь, в гимназии, моя жизнь круто изменилась. Дети одарены в интеллектуальном, творческом и спортивном плане, и учитель должен выступать как помощник, направлять ученика на развитие. Безусловно, нужен индивидуальный подход. Наши ребята, конечно, дети, но, несмотря на это, они – личности. У каждого есть свое мнение, с которым я считаюсь.

Екатерина Романова видит свою задачу в том, чтобы не только научить детей самостоятельно и оригинально мыслить, но и воспитать их добрыми, ответственными людьми, любящими свою Родину.

– Чтобы быть гражданином, нужно начинать с малого – с заботы о своем городе, – считает она. – Поэтому наши ребята участвуют в акциях «Чистый город», «Вы нам нужны» и других мероприятиях. В День Победы даже не нужно напоминать, чтобы они взяли в руки цветы, прикрепили георгиевскую ленту – они все это делают сами. Когда во время парада видишь рядом их полные слез глаза, понимаешь, что все не зря и ты работаешь в нужном направлении. Конечно, патриотическому воспитанию способствует и специфика преподаваемых мной предметов. Произведения о войне – Великой Отечественной и Гражданской – глубоко впечатляют детей.

ЕГЭ и творчество

Русский язык нужен нам постоянно, а вот литература? Многие ребята, закончив школу, свяжут свою профессиональную карьеру с далекими от нее отраслями. Тем не менее этот предмет Екатерина Евгеньевна считает важным для каждого. И не только потому, что любой грамотный человек обращается к книге на протяжении всей своей жизни.

– Урок литературы – это живое общение, а не только теория. Я вижу, как ребенок размышляет, выражает свои мысли. Идет процесс коммуникации, развитие диалогической речи и логического мышления, формируется ораторское искусство. Это обязательно пригодится каждому. Но самое главное – научить ребенка сопереживать и чувствовать других. Он меняется, когда пропускает произведение через себя, понимает, о чем написал автор, видит его позицию. Это очень важно.

К традиционным уже спорам вокруг общеобразовательного и единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) Екатерина Романова относится скептически.

– Хорошо это или плохо, не нам судить. Я считаю, надо так надо. Мы должны подготовить учеников, выполнить свой план, программу, – говорит она. – Многие высказывают мнение, что тестирование заглушает в ребенке творческие способности. Я с этим не согласна: все зависит от педагога. Нужно параллельно развивать творческое мышление ребенка и учить его давать лаконичные и точные ответы на тестовые задания.

Пятые в России

– Свой предмет и свою профессию я очень люблю, – признается Екатерина Романова. – Видеть, как дети с энтузиазмом занимаются тем, что им интересно, дорогого стоит. Особенно мне нравится работать со старшеклассниками, хотя мы готовимся сейчас к экзамену и у нас практически нет свободного времени. Мне с ними легко – мы понимаем друг друга с полуслова. Я веду их с пятого класса и сейчас уже знаю, кто на что способен, знаю их внутренний мир, чувствую личность каждого. А они знают мои требования.

Главными качествами учителя Екатерина Евгеньевна считает искренность, ответственность и активность, причем не только в педагогической деятельности. Она активно занимается внеклассной работой, с прошлого года руководит школьной театральной студией. Начиналось все с занятий по актерскому мастерству, но быстро переросло в серьезный проект с постановкой спектаклей и проведением литературных гостиных, выступлениями.

– Я проявляю себя в различных сферах. Участвовала в конкурсе по творчеству и актерскому мастерству, в конкурсе «Учитель года». В прошлом году наш городской клуб «Бумеранг» стал победителем областного фестиваля педагогического мастерства. А совсем недавно мы с коллегами по региональному клубу «Диалог» вернулись из Ульяновска – удалось побывать на всероссийском конкурсе, где заняли пятое место из 22. Были очень достойные соперники, но нас, курганских педагогов, увидели, заметили – это большой результат. А ведь большую часть конкурсной программы мы готовили и репетировали в поезде – встречаться перед поездкой удавалось реже, чем хотелось бы, так как мы работаем в разных школах.

Молодёжь – в школу!

Городской педагогический клуб «Бумеранг», активным членом которого является Екатерина Евгеньевна, занимается наставничеством – помогает молодым педагогам приобретать опыт.

– У нас в социальной сети «Вконтакте» есть группа «Молодой педагог Кургана», где мы размещаем методические рекомендации, нормативные документы и многое другое, что может пригодиться начинающему учителю. Мы привлекаем молодых педагогов в методическую деятельность через мастер­классы, открытые занятия и уроки по различным предметам. Думаю, сегодня молодежь относится к профессии учителя с достаточно большим интересом. Мы изучили статистику по Кургану – у нас около 50 молодых учителей, а это для нашего города приличная цифра.

Главное, чтобы, придя работать в школу, человек чувствовал себя на своем месте и любил детей, а остальные трудности преодолимы. И нужно быть готовым к тому, что мир знаний прочно войдет в твой мир.

– Семья, школа, жизнь – для меня эти понятия слиты воедино, – говорит Екатерина Евгеньевна. – Невозможно быть учителем и жить вне школы. Моя семья понимает это и во всем меня поддерживает.

Не для ленивых

– Школа дает мне очень многое. Я здесь счастлива. Мне нравится стоять у доски, нравится, что дети меня слушают, а в глазах у них интерес, энтузиазм, стремление к творчеству. Это приносит огромный заряд энергии и положительных эмоций, – признается Екатерина Евгеньевна. – Я очень люблю участвовать в различных конкурсах, где не только завожу новые знакомства, но и обмениваюсь опытом с коллегами. Ведь самое важное для учителя – не стоять на месте, а всегда двигаться вперед.

Педагогическая стезя, конечно, не для ленивых и не для слабых. Здесь, по словам Екатерины Романовой, сложно всё, но настоящий учитель должен уметь преодолевать эти сложности.

– Нужно рационально распределять время, потому что его нехватка – первая и главная проблема учителя. Надо быть коммуникабельным, компетентным. Сейчас от педагога требуют очень много – он должен не только разбираться в своем предмете и уметь общаться с детьми, но и быть активным пользователем различных сайтов, постоянно обновлять свои странички в сети и свою голову. Постоянно должны быть какие­то новые идеи. Безыдейный учитель – это не учитель.

Судя по блеску энтузиазма в глазах, счастливой улыбке и победам на конкурсах, Екатерина Романова нашла свое место в жизни и теперь помогает сделать это своим ученикам.

Фото из архива героини.