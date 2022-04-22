В мишинском селе инспекторы ДПС вывели женщину из горящего дома

Сотрудники ГИБДД Евгений Овсянников и Александр Соколов вывели женщину из горящего дома. Пожар случился 12 апреля в посёлке ИванковскомМишкинского муниципального округа.О том, что в горящей квартире находится женщина, экипажу, который в это время находился на маршруте патрулирования, сообщил местный житель.По информации УГИБДД УМВД России по Курганской области, Евгений Овсяников, не раздумывая, вошел в дом и вывел из огня пенсионерку, которая, несмотря на полученные ожоги, не осознавала грозящей ей опасности и продолжала спасать из огня свое имущество. Передав пострадавшую в руки медиков, сотрудники ДПС разбудили жильцов рядом стоящих домов, на которые мог перекинуться огонь.

ГУ МЧС России по Курганской области напоминает правила поведения во время пожара в частном доме: позвоните в службу спасения по номеру 112, отключите газ, обесточьте дом, закройте окна и двери, чтобы перекрыть потоки воздуха, если не удается справиться с огнём в течение нескольких секунд, быстро покиньте помещение, закрывшись от дыма влажным полотенцем и намочив одежду, возьмите с собой деньги и документы.

Соблюдение правил пожарной безопасности избавит вас от беды.