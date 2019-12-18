В Мокроусово знают цену хлебу

Земледельцы области делают последние прикидки: сверяют планы, решают важные стратегические задачи. Именно о последних штрихах перед важнейшим экзаменом нового хлеборобского сезона мы и решили поговорить с руководителем АПК Мокроусовского района Владимиром Шевцовым.

– Это действительно последние штрихи, Владимир Анатольевич?

– Наверное, не совсем, но все идет по намеченному плану. Мы собираемся провести посевные работы на площади 51500 гектаров. Из них 45 тысяч гектаров займет пшеница. Кстати, мы несколько изменили структуру посевных площадей. Нынче расширим до 1200 гектаров плантации под лён. Мы его уже выращивали, убедились в рентабельности производства, возможности получения прибыли, ведь цена на него была выше 20 рублей за килограмм. Есть также рапс, гречиха, бобовые культуры.

– Очень сложной остается в области ситуация с качеством семян. Эта проблема характерна и для вашего района?

– Уже имеется 85% кондиционных семян из числа проверенных. Я думаю, это неплохо. Семян, некондиционных по всхожести и влажности, нет. Кроме того, в ряде хозяйств ведется процесс сортосмены и сортообновления, закупаются элитные семена. Например, в ООО «Щигры» намерены использовать при посеве исключительно элиту.

– Еще одна проблема – оснащение технического парка и связанные с ним темпы проведения весенних полевых работ.

– Проблема, конечно, есть, но она не настолько остра, чтобы серьезно вмешаться в стратегические планы на период сева. Только в минувшем году сельхозпредприятия приобрели пять новых тракторов. Планируем докупить еще шесть, поскольку нагрузка на них все­таки великовата. Нужна более производительная техника. По нашим расчетам, все работы мы можем провести в пределах 24 дней, если не вмешается непредсказуемая погода.

– Есть ли в планах так называемый ранний сев?

– Учитывая наши природно­климатические условия, рассуждать о раннем севе особо не приходится. Он актуален для тех, кто занимается животноводством и сеет кормовые культуры. В тех же Щиграх, где есть животноводство, это актуально. А уже по традиции массовые работы начинаются в районе в пределах 15 мая и 2­3 июня уже завершаются. Как будет на этот раз, загадывать я не берусь. Впереди у нас районное агрономическое совещание, которое пройдет на базе ООО «Сокол». И там уже мы детализируем свою стратегию, отработаем те или иные тактические ходы. Кроме того, побываем на аналогичном совещании областного уровня, послушаем ученых. Думаю, все это поможет нам выбрать правильный курс и максимально использовать свои ресурсы.

– Во всем надеетесь только на себя?

– В основном – да. Стараемся минимизировать кредиторскую задолженность, не набирать новых долгов, а при покупке техники больше использовать лизинговые возможности. В настоящий момент завозим удобрения, горюче­смазочные материалы. Надеемся, что к выходу в поле этот процесс будет завершен и работы пройдут без сбоев. Ряд хозяйств участвует в интервенционной кампании. Цена на зерно хорошая, и это позволяет надеяться на стабильную работу.

– А государство? Оно ведь тоже в долгу перед сельхозтоваропроизводителями не остается?

– Однозначно. В этом году мы своевременно получили средства по несвязанной поддержке в объеме 19 млн 700 тыс. рублей. Это действительно хорошее подспорье. А главное, что в текущем году помощь подоспела до начала полевых работ. Наши аграрии используют столь необходимые средства по прямому назначению, ведь цену хлебу они прекрасно знают.

– Понятно, что нет сейчас ничего важнее полевых работ, а дальше?

– Если говорить в широком плане, то предстоит наращивать обрабатываемые площади, к чему и призывает нас губернатор. Все последние годы мы этим неплохо занимались. Если, к примеру, в 2013 году мы обрабатывали 53113 гектаров, то в 2016 году – 56760. Да, у нас в районе не обрабатывается площадь в 12 тысяч гектаров, но это в большинстве своем солончаки или основательно заросшие участки. И поскольку своей земли не хватает, то 4,5 тыс. гектаров обрабатывается нами в соседних районах.

– В последние годы мокроусовские хлеборобы регулярно в группе лидеров по урожайности зерновых культур. С каким настроем вступаете вы в новый сезон?

– С большими надеждами. Мы чувствуем поддержку со стороны государства, стремимся использовать сберегающие технологии, у нас во всех хозяйствах имеются сушильные агрегаты, еще один запустим в текущем году. Намеченный курс пока у нас не меняется.

– Спасибо, Владимир Анатольевич. Удачи вам и вашим хлеборобам в наступающем сезоне.