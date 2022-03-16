В Мокроусовский музей вернулись ценные экспонаты

Мокроусовский историко-краеведческий музей отличается богатством фондов, многие посетители посмотрев экспозиции, остаются под впечатлением и с удовольствием передают сотрудникам предметы быта, одежду, документы и многое другое. Так в музее хранится множество предметов одежды, наиболее ценные были изготовлены ещё в начале прошлого века. Одежда крестьян дореволюционного периода, это большая редкость, тем более если она сохранила свою первозданность. На протяжении многих лет женская рубашка и сарафан, характерные именно для нашей местности, экспонаты основного фонда, хранились в Курганском краеведческом музее, они были переданы во временное пользование, когда Мокроусовский музей являлся его филиалом.

- Мы очень рады, что такие ценные, в понятии хранителей истории, вещи, вернулись к нам. Они обязательно займут достойное место в экспозициях, и будут радовать наших посетителей», - прокомментировала директор музея Ирина Каблукова.

Людмила Глухих. Газета «Восход» Мокроусовского района.

Фото автора.