В Москву – на конкурс!

27 апреля инспекторы ДПС со всего региона боролись за звание сильнейшего.

Кто в финале?

Продемонстрировать не только знание теории, но и силу, выносливость, ловкость, сноровку предстояло 16 конкурсантам. Все они прошли предварительный отбор на местах.

– Среди участников – сотрудники отдельного батальона дорожно­патрульной службы, сотрудники специализированной роты ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Курганской области, а также инспекторы районных подразделений ГИБДД. Хотя у нас постоянно совершенствуется нормативно­правовая база и вводятся в действие новые технические средства контроля за дорожным движением, ежегодный конкурс легче не становится. Скорее, наоборот. Приходится готовиться и самосовершенствоваться, – объясняет инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Курганской области майор полиции Илья Запесочный.

Как подчеркивает старший инспектор отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по региону Марина Кондратьева, сотрудники ДПС – это профессионалы, достойные, мужественные люди, призванные решать важную и благородную задачу – и в летний зной, и в зимнюю стужу сохранять жизнь и здоровье участников дорожного движения, поддерживать порядок и безопасность на дорогах нашей страны.

Универсальный солдат!

Сотрудник Госавтоинспекции – это универсальный солдат. Он должен не просто выйти на дорогу и обеспечить безопасность дорожного движения. Стоит еще одна задача – выявлять и пресекать преступления!

– Правильно оценить ситуацию. Не нарушая закона, остановить, задержать, правильно составить административный материал, оказать помощь, в том числе медицинскую. Всевозможные экстремальные и стрессовые ситуации, многочисленные неблагоприятные факторы профессиональной деятельности требуют от сотрудника предельной концентрации внимания, выносливости, силы, скорости, а зачастую просто спокойствия и уравновешенности. Сотрудник ГИБДД всегда на виду, он – лицо полиции. И конечно же, должен быть грамотным, юридически подкованным, – уверен начальник Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области полковник полиции Михаил Чебыкин.

Не новички

Многие из участников на соревнованиях такого рода не в первый раз. К примеру, старший инспектор ДПС отдела полиции «Альменевский» Ринат Гадельшин участвует девятый год подряд. Он признался, что задания не представляют особой сложности, но времени на подготовку было мало. Нагрузка на сотрудников Госавтоинспекции сегодня очень большая.

– В 2012 году взял первое место на областном конкурсе. В 2013­м занимал призовые места как в общем зачете, так и в конкретных дисциплинах по огневой и физической подготовке, – рассказывает молодой человек.

Сильны в теории

После строевого смотра полицейские проследовали в учебный класс. Здесь их ждал экзамен: по правилам дорожного движения, по медицинской подготовке и практическое задание по разборке оружия. Причем на время.

– Берется пистолет, извлекается магазин, снимается предохранитель, ставится затвор на задержку, сотрудник полиции осматривает оружие: нет ли там патрона, гильзы. После чего снимается затворная задержка, отводится скоба, снимается затвор, скоба возвращается в исходное положение, снимается возвратная пружина, пистолет кладется на место. Доклад. Норматив выполнен, – учит нас Ринат.

Внимание,огонь!

Лучшие из лучших встретились на огневом рубеже. Они получили патроны, осмотрели их, снарядили магазины. Задача серьезная: поразить мишень с четырех выстрелов. Учитывается количество пробоин и максимальная приближенность к центру. Нам в целях безопасности порекомендовали надеть наушники.

В программу состязаний включена и спортивная часть, ведь инспекторам ДПС нередко приходится рисковать, предотвращая аварии, сохраняя жизнь и здоровье граждан. Все конкурсанты подтянуты, в хорошей физической форме.

– Стараюсь посещать спортзал у себя в селе. Утром либо вечером у меня по плану пробежка. В студенческие годы занимался легкой атлетикой, имею звание кандидата в мастера спорта, – немного смущаясь, делится с нами Ринат Гадельшин.

Конкурсанты продемонстрировали приемы самбо, а также фигурное вождение автомобиля и работу с жезлом. Борьба получилась серьезная. Имена сильнейших озвучили ближе к вечеру.

По решению судей

Третье место занял инспектор ДПС отдела полиции «Половинский» старший лейтенант Сергей Трубчанинов. Серебряным призером стал сотрудник дорожно­патрульной службы областного центра лейтенант полиции Александр Могильников. Пальма первенства – у инспектора ДПС города Кургана Александра Малюкова.

У победителя два высших образования. В органы внутренних дел он пришел в 2012 году после армии. Начинал с вневедомственной охраны. В ГИБДД перешел в 2013 году. Александр очень упорный и целеустремленный. Занимается спортом, входит в сборную УМВД России по Курганской области по служебному биатлону и легкой атлетике. В конкурсе профмастерства участвует в третий раз. Становился четвертым, вторым. И вот в этом году наконец­то выбился в лидеры. В июне молодой человек отправится на Всероссийский конкурс профмастерства в Москву и будет бороться за звание лучшего сотрудника ГИБДД РФ.

Фото автора.